Сколько дров необходимо сжечь, чтобы кусок льда массой 200г полностью превратить в водяной пар? Считать, что на нагревание идет 10% теплоты, выделяющейся при сгорании.

Физика

Сколько дров необходимо сжечь, чтобы кусок льда массой 200г полностью превратить в водяной пар? Считать, что на нагревание идет 10% теплоты, выделяющейся при сгорании.

Автор: Гость