Сколько дров необходимо сжечь, чтобы кусок льда массой 200г полностью превратить в водяной пар? Считать, что на нагревание идет 10% теплоты, выделяющейся при сгорании.
Физика
Сколько дров необходимо сжечь, чтобы кусок льда массой 200г полностью превратить в водяной пар? Считать, что на нагревание идет 10% теплоты, выделяющейся при сгорании.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10•\.=0.10 1)200•0.10=20 ответ:20
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