Втавь пропущенные знаки действий +,—,:,* 52 ? 26? 2=0 45?15?3=50 Даю 10 балов обещаю !!! Срооо??ооооооочно! ♡
Математика
Втавь пропущенные знаки действий +,—,:,* 52 ? 26? 2=0 45?15?3=50 Даю 10 балов обещаю !!! Срооо??ооооооочно! ♡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52:26-2=0 а со вторым примером ошибка.
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