Найдите корень уравнения 1) 3(х-2)=х+2 2) 5-2(х-1)=4-х 3) (7х+1)-(9х+3)=5 4) 3,4+2у=7(у-2,3) 5) 0,2(7-2y)=2,3-0,3(y-6) 6) 2/3(1/3x-1/2)=4x+2 1/2
Математика
Найдите корень уравнения 1) 3(х-2)=х+2 2) 5-2(х-1)=4-х 3) (7х+1)-(9х+3)=5 4) 3,4+2у=7(у-2,3) 5) 0,2(7-2y)=2,3-0,3(y-6) 6) 2/3(1/3x-1/2)=4x+2 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ... 3х-6=х+2; 2х=8; х=42)... 5 - 2х + 2 = 4 - х; -х = -3; х = 33) ... 7х + 1 - 9х - 3 = 5; -2х = 7; х = - 3,54) 3,4 + 2у = 7у - 16,1; -5у = -19,5; х = 3,95) 1,4 - 0,4у = 2,3 -0,3у + 1,8; -0,1у = 2,7; у = - 276) 2/9 х - 1/3 = 4х + 5/2; 4х - 6 = 72х + 45; -68х = 51; х = - 51/68; х = - 3/4
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