Площадь прямоугольника равна 2133 метров в квадрате его ширина 9 метров Найдите дли??у другого прямоугольника с такой же шириной на площади в 3 раза меньше
Математика
Площадь прямоугольника равна 2133 метров в квадрате его ширина 9 метров Найдите дли??у другого прямоугольника с такой же шириной на площади в 3 раза меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2133:3=711 м2 площадь другого прямоугольника 711:9=79м длина другого прямоугольника
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