Площадь прямоугольника равна 2133 метров в квадрате его ширина 9 метров Найдите дли??у другого прямоугольника с такой же шириной на площади в 3 раза меньше

Математика

Площадь прямоугольника равна 2133 метров в квадрате его ширина 9 метров Найдите дли??у другого прямоугольника с такой же шириной на площади в 3 раза меньше

Автор: Гость