Найдите корень уравнения:11х²-6х-27=8х²-6х
Алгебра
Найдите корень уравнения:11х²-6х-27=8х²-6х
Ответ(ы) на вопрос:
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11x²-6x -27-8x²+6x=0 3x²-27=0 3x²=27 x²=9 x=√9=+-3
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