Найдите корень уравнения:lt;br /gt;lt;br /gt; (11х + 14) - (5х - 8) = 25
Математика
Найдите корень уравнения:lt;br /gt;lt;br /gt; (11х + 14) - (5х - 8) = 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(11х+14) - (5х-8)=2511х+14-5х+8=2511х-5х=25-14-86х=3х=3:6х=0,5
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