Помогите просклонять число 1552347.
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Помогите просклонять число 1552347.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.есть что? один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи триста сорок семь рублей Р.нет чего? одного миллиона пятисот пятидесяти двух тысяч трёхсот сорока семи рублей Д.рад чему? одному миллиону пятистам пятидесяти двум тысячам трёмстам сорока семи рублям В.вижу что? один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи триста сорок семь рублей Т.оплачу чем? одним миллионом пятьюстами пятьюдесятью двумя тысячами тремястами сорока семьюрублями П.думаю о чём? об одном миллионе пятистах пятидесяти двух тысячах трёхстах сорока семи рублях
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