Найдите массу образующейся соли и общее число ионов в конечном растворе полученн??й при нейтрализации раствора гидроксида калия раствором серной кислоты массой 30 грамм с массовой долей кислоты 5%.
Химия
Найдите массу образующейся соли и общее число ионов в конечном растворе полученн??й при нейтрализации раствора гидроксида калия раствором серной кислоты массой 30 грамм с массовой долей кислоты 5%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим массу кислоты: 30*0,05=1,5г. Уравнение: 2КОН+Н2SO4=K2SO4+2H2O. Над формулой кислоты пишем 1,5г, под- 98 г.Над солью-Х, под-174(молярная масса соли).Х=1,5*17498=2,66г
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