Найдите массу образующейся соли и общее число ионов в конечном растворе полученн??й при нейтрализации раствора гидроксида калия раствором серной кислоты массой 30 грамм с массовой долей кислоты 5%.

Химия

Найдите массу образующейся соли и общее число ионов в конечном растворе полученн??й при нейтрализации раствора гидроксида калия раствором серной кислоты массой 30 грамм с массовой долей кислоты 5%.

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