Почему Русский язык является государственным в России?
Обществознание
Почему Русский язык является государственным в России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государственным языком России на всей её территории в соответствии со статьей 68 Конституции являетсярусский язык. Республики в составе России вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации
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