Европейское общество в раннее новое время таблица 1 колонка буржуазия 2 колонка наемные рабочие срочно надо заранее спасибо

История
Европейское общество в раннее новое время таблица 1 колонка буржуазия 2 колонка наемные рабочие срочно надо заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буржуазия Почтенные граждане, владеющие собственностью, предприниматели - капиталисты, имеющие своё дело в торговле. Верхушку буржуазии составляли купцы, ведущие международную торговлю, крупные банкиры и откупщики.
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