Европейское общество в раннее новое время таблица 1 колонка буржуазия 2 колонка наемные рабочие срочно надо заранее спасибо

История

Европейское общество в раннее новое время таблица 1 колонка буржуазия 2 колонка наемные рабочие срочно надо заранее спасибо

Автор: Гость