Описание комнаты Маши Мироновой из капитанской дочки

Литература
Описание комнаты Маши Мироновой из капитанской дочки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я взбежал по  маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в  комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф  был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом.  Уцелело и зеркальцо, висевшее в простенке.
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