Описание комнаты Маши Мироновой из капитанской дочки
Литература
Описание комнаты Маши Мироновой из капитанской дочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальцо, висевшее в простенке.
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