Помогите составить три предложения на тему "қонақжайлық" с переводом на русский С??ОЧНО

Гость: Гость:

Қонақжайлық біздің ерекше бір дәстүріміз. Қонақ келгенде бар дәмдіні дастарханға қоямыз. Қонақтың көңілінен шығуға тырысамыз. Гостеприимство это особый обычай нашего народа. Для гостья мы все вкусное вставим на стол. Постараемся угодить гостью.