Сколько масла получится из 75 ли молока если из 50 получается 2 кг масла?
Математика
Сколько масла получится из 75 ли молока если из 50 получается 2 кг масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 50 кг получается 2 кг масла, значит: 1)50:2=25 2) 75:25=3(кг) Ответ: 3 кг масла.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Попросите друга выполнить вашу просьбу. образец: der Ball (werfen)- Wirf mir bitte den Dall 1) der Brief(schreiben) .2)die Tasse (reichen).3) d...
Русский язык
В пруду плавало 27 гусей и 9 уток.Во сколько раз гусей больше,чем уток?На сколько уток меньше,чем гусей?