Сколько масла получится из 75 ли молока если из 50 получается 2 кг масла?

Математика
Сколько масла получится из 75 ли молока если из 50 получается 2 кг масла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 50 кг получается 2 кг масла, значит: 1)50:2=25 2) 75:25=3(кг) Ответ: 3 кг масла.
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