До складу речовини входять : Кальцій - 71, 4 % та Оксиген - 28, 6 % . Знайдіть формулу речо??ини.
Химия
До складу речовини входять : Кальцій - 71, 4 % та Оксиген - 28, 6 % . Знайдіть формулу речо??ини.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca2O2 так как массовая доля кислорода = Ar(O)×n(O) ÷ Mr (Ca2O2) = 32÷112≈ 28%, а массовая доля Ca = Ar(Ca)×n(Ca) ÷ Mr (Ca2O2) = 80÷112≈ 71%
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