Tg^2 45 градусов+ Cos^2 30 градусов

Алгебра
Tg^2 45 градусов+ Cos^2 30 градусов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Даю 50 баллов) Цитаты героев о жизни и времени, в пьесе "Вишневый сад" ( желательно все цитаты из этой пьесы)
Ответить
Английский язык
Помогите составить 3 вопроса к тексту : Sport on Land, in Water, in the Air Athletics is the most popular sport. People call it "the queen of a...
Ответить
Право
Заполните схему виды общения
Ответить
Информатика
Добрый вечер! Помогите дать правильный ответ на вопрос!!! 1. Алгоритм называется ли??ейным: если ход его выполнения зависит от истинности тех или...
Ответить
Математика
Помогите решить y=arcsin 3x (найти производную функции)
Ответить