Добрый вечер! Помогите дать правильный ответ на вопрос!!! 1. Алгоритм называется ли??ейным: если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий если его исполнение предполагает многократное повторение одних и т...
Информатика
Добрый вечер! Помогите дать правильный ответ на вопрос!!! 1. Алгоритм называется ли??ейным: если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий если его исполнение предполагает многократное повторение одних и тех же операций если операции выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо от каких-либо условий если он представим в табличной форме если операции выполняются от нач до кон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если операция аыполняется в порядке их естест. следования.
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