Математика деление с остатком 200:300=? 175:200?
Математика
Математика деление с остатком 200:300=? 175:200?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200:300=0.66666666666 2)175:200= 0.875
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