Решите уравнение используя формулу второго четного коэффициента. a) х2-8x+15=0

Алгебра
Решите уравнение используя формулу второго четного коэффициента. a) х2-8x+15=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=(-8/2)^2-15=16-15=1 x1=((-b/2)+VD)/a=(4+1)/1=5 x2=((-b/2)-VD)/a=(4-1)/1=3 Ответ:3;5.
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