Какую фразу ты произнесёшь, если тебе скажут, что она будет первой, которую услыши?? инопланетянин. Почему?

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Какую фразу ты произнесёшь, если тебе скажут, что она будет первой, которую услыши?? инопланетянин. Почему?

Автор: Гость