РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛЛОВ!!!, Для перевозки молока созд. спец. машина- молоковозы гиганты. В прошлом году город обслуж. 5 таких машин, а в этом году- 7. На семи машинах стали привозить 38 т молока больше чем раньше. Скольк...
Математика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛЛОВ!!!, Для перевозки молока созд. спец. машина- молоковозы гиганты. В прошлом году город обслуж. 5 таких машин, а в этом году- 7. На семи машинах стали привозить 38 т молока больше чем раньше. Сколько тонн молока привозили в город на молоковозах- гигантах в прошлом году и сколько в этом???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7-5=2 машины стало больше 2) 38:2=19 т перевозили на 1 машине 3) 19*5=95 т молока привозили в прошлом году 4) 19*7=133 т молока привезли в этом году
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