РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛЛОВ!!!, Для перевозки молока созд. спец. машина- молоковозы гиганты. В прошлом году город обслуж. 5 таких машин, а в этом году- 7. На семи машинах стали привозить 38 т молока больше чем раньше. Скольк...

Математика

РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛЛОВ!!!, Для перевозки молока созд. спец. машина- молоковозы гиганты. В прошлом году город обслуж. 5 таких машин, а в этом году- 7. На семи машинах стали привозить 38 т молока больше чем раньше. Сколько тонн молока привозили в город на молоковозах- гигантах в прошлом году и сколько в этом???

Автор: Гость