Помогите пож: Решите неравенство: 1) 2,5+3/8х ≥ х 2) 5/6х -1/4 ≥х+0,75 в первом ответы есть ну??но решение,заранее благодарю срочно надо выручайте

Математика

Помогите пож: Решите неравенство: 1) 2,5+3/8х ≥ х 2) 5/6х -1/4 ≥х+0,75 в первом ответы есть ну??но решение,заранее благодарю срочно надо выручайте

Автор: Гость