Помогите пож: Решите неравенство: 1) 2,5+3/8х ≥ х 2) 5/6х -1/4 ≥х+0,75 в первом ответы есть ну??но решение,заранее благодарю срочно надо выручайте

Математика
Помогите пож: Решите неравенство: 1) 2,5+3/8х ≥ х 2) 5/6х -1/4 ≥х+0,75 в первом ответы есть ну??но решение,заранее благодарю срочно надо выручайте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2,5+3/8x≥ x    3/8x-x ≥ -2,5    -5/8x ≥ -2,5    5/8x ≤ 2,5    x ≤ 4    Ответ:(- ∞;4] 2)5/6x-1/4 ≥ x+0,75    5/6x=x ≥ 1/4+3/4    5/6x-6/6x ≥ 1    -1/6x ≥ 1    x ≤ 6    Ответ:(- ∞;6]
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