Просклонять по падежам числительное 1834(словами)

Гость: Гость:

Им.п тысяча восемьсот тридцать четыре Р.п тысячи восемьсот тридцать четырех Д.п тысячи восемьсот тридцати четырем В.п тысячи восемьсот тридцать четыре Т.п тысячи восемьсот тридцати четырем П.п о тысячи восемьсот тридцати четырех