Перепишите, расставляя знаки препинания. Числа пишите словами Один из в..жнейших показателей культурного строительства в СССР широко развитая сеть м..совых (учебно) научных т..хнических справочных и других сп..циальных библиот...
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Перепишите, расставляя знаки препинания. Числа пишите словами Один из в..жнейших показателей культурного строительства в СССР широко развитая сеть м..совых (учебно) научных т..хнических справочных и других сп..циальных библиотек созд..ная у нас в стране. Здесь соср..доточены огромные книжные б..гатства. Так к концу 70-х годов в Советстком Союзе было более 350 000 библиотек книжный фонд которых пр..высил 4 000 000 экземпляров. По ср..внению с 1913 годом фонды библиотек увеличились в 91 раз! Ведущее место в этой систем.. зан..мают м..совые библиотеки обл..дающие ун..версальными книжными собраниями. (В) начале 80-х годов у нас было более 131 000 таких библиотек и на их полках в общей сложности ст..яло 1,6 (миллиардов) экземпляров книг и журналов. Теперь в м..совых библиотеках в среднем на сто человек нас..ления страны пр..ходится 611 (книга) и (журнал). При этом на сто сельских жителей приходится 692 (книга) и (журнал).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из важнейших показателей культурного строительства в СССР- широко развитая сеть массовых учебно- научных технических, справочных и других специальных библиотек, созданная у нас в стране. Здесь сосредоточены огромные книжные богатства. Так, к концу семидесятых годов в Советстком Союзе было более трехсот пятидесяти тысяч библиотек, книжный фонд которых превысил четыре миллиона экземпляров. По сравнению с тысяча девятьсот тринадцатым годом фонды библиотек увеличились в девяноста один раз! Ведущее место в этой системе занимают массовые библиотеки, обладающие универсальными книжными собраниями. В начале восьмидесятых годов у нас было более ста тридцати одной тысячи таких библиотек, и на их полках в общей сложности стояло одна целая шесть десятых миллиарда экземпляров книг и журналов. Теперь в массовых библиотеках в среднем на сто человек населения страны приходится шестьсот одиннадцать книг и журналов. При этом на сто сельских жителей приходится шестьсот девяноста две книги и журнала.
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