Перепишите, расставляя знаки препинания. Числа пишите словами Один из в..жнейших показателей культурного строительства в СССР широко развитая сеть м..совых (учебно) научных т..хнических справочных и других сп..циальных библиот...

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Один из важнейших показателей культурного строительства в СССР- широко развитая сеть массовых учебно- научных технических, справочных и других специальных библиотек, созданная у нас в стране. Здесь сосредоточены огромные книжные богатства. Так, к концу семидесятых годов в Советстком Союзе было более трехсот пятидесяти тысяч библиотек, книжный фонд которых превысил четыре миллиона экземпляров. По сравнению с тысяча девятьсот тринадцатым годом фонды библиотек увеличились в девяноста один раз! Ведущее место в этой системе занимают массовые библиотеки, обладающие универсальными книжными собраниями. В начале восьмидесятых годов у нас было более ста тридцати одной тысячи таких библиотек, и на их полках в общей сложности стояло одна целая шесть десятых миллиарда экземпляров книг и журналов. Теперь в массовых библиотеках в среднем на сто человек населения страны приходится шестьсот одиннадцать книг и журналов. При этом на сто сельских жителей приходится шестьсот девяноста две книги и журнала.