Запиши существительные группами, в зависимости от значения суффикса НИК 1. а) б) в) 2. Вот эти существительные: Шутник-затейник, муравейник, можжевельник, репейник, ельник, задачника, сапожники, дворник, чайник, кофейник,...

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Запиши существительные группами, в зависимости от значения суффикса НИК 1. а) б) в) 2. Вот эти существительные: Шутник-затейник, муравейник, можжевельник, репейник, ельник, задачника, сапожники, дворник, чайник, кофейник, физкультурник Решите плиз!!! Заранее спасибо. И кстати вот эти значения суффикса НИК: С ПОМОЩЬЮ СУФФИКСА ник СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МОГУТ НАЗЫВАТЬ 1. а) какую-либо территорию пространство место. НАПРИМЕР: виноградНИК, малинНИК 1. б) ёмкость вместилище чего-либо НАПРИМЕР: соусНИК, салатНИК 1. в) растения НАПРИМЕР: жабНИК, боярышНИК 2. Лица мужского пола. НАПРИМЕР: фокусНИК, сказочНИК.

Автор: Гость