Что произойдет с растением,если с него удалить кору а)кольцом б)продольной полосо??
Биология
Что произойдет с растением,если с него удалить кору а)кольцом б)продольной полосо??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо кільцем, то крона дерева не отримуватиме поживних речовин із коріння і навпаки, дерево загине. якщо смужкою, то залежно від ширини смужки, дерево "хворітиме", але виживе
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