Из каких слоёв состоит стебель древесного растения?

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Строение и функции тканей стебля: Слой - КОРА ( состоит из кожицы , пробки , луба) : Многие не замечают , но на самом деле сначала стебель (ствол) покрыт кожицей (эпидермисом)- недолговечный , состоит из клеток , которые быстро отмирают , и заменяются пробкой. Кожица и пробка защищают стебель от неблагоприятных условий. Пробка- это ткань в которой есть специальные отверстия - чечевички (не надо путать с чечевицей - растением ) , сквозь которые проходит воздух , необходимый для дыхания растений. Пробка защищает от испарения , высыхания ( испарение это переход вещества из жид. в газ. , а высыхание это не означает , что присутствует только испарение , может быть растение вообще не получает воду) , охлаждения , разных повреждений. Луб- Совокупность разных типов тканей: проводящей (ситовидные трубки) , механической ( лубяные волокна) и основной (запасающая , воздухоносная , водоносная , фотосинтезирующая ( ассимиляционная). Лубяные волокна придают стеблю прочности. Слой- КАМБИЙ: Образовательная (образует живые клетки , которые в какое-то время приобретают свое предназначение , а именно заменяют устаревшие клетки вытесняя их или просто заменяя) ткань , которая расположена под корой. Клетки камбия делятся , образуя клетки коры ( кожицы , пробки , луба) и древесины, таким образом стебель растет в ширину , клетки камбия постоянно активны в период вегетации (у растений рост и развитие , как например у детей в основном подрастают летом) растений. Древесина - такое слово , которое часто используют в промышленности называя просто твердый , волокнистый материал , сырье для производства , хотя на самом деле это слой между ( говорят корой , но не учитывают камбий) камбием и сердцевиной. Состоит из проводящей ( сосуды) , основной и механической (древесные волокна ) тканей , клеток сердцевинных лучей ( лучи , а именно клетки паренхимы , расположенные в виде лучей идут из сердцевины через древесину). В основной ткани (паренхиме) на зиму запасаются питательные вещества. Механическая ткань служит опорой для растений. Сосуды - проводящая ткань. Сердцевина - центральная часть стебля , которая состоит из больших тонкостенных , рыхло расположенных клеток. Содержит сердцевинные лучи , которые состоят из основной ткани (паренхимы) и идут от сердцевины сквозь древесину к коре. Они служат для перемещения питательных веществ из сердцевины к коре ( Хоть в коре и есть луб с ситовидными трубками их недостаточно для обеспечения тканей и слоев пит. веществами полностью , поэтому и есть лучи).