Прочитайте слова по группам. Барабан,книжка, обложка,корова,лошадь,медведь. Прибе??ать, выучить, нарисовать, запеть. Ловкий, умный, симпатичный, юный. Обсудите что называют слова каждой группы:предметы, признаки предметов или и...

Гость: Гость:

Слова: барабан, книжка, обложка, корова, лошадь, медведь обозначают предметы, отвечают на вопросы кто? что? Слова: п рибежать, выучить, нарисовать, запеть обозначают действия предметов, отвечают на вопрос что сделать? Слова: л овкий, умный, симпатичный, юный обозначают признаки предметов, отвечают на вопрос какой?