Прочитайте слова по группам. Барабан,книжка, обложка,корова,лошадь,медведь. Прибе??ать, выучить, нарисовать, запеть. Ловкий, умный, симпатичный, юный. Обсудите что называют слова каждой группы:предметы, признаки предметов или и...
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Прочитайте слова по группам. Барабан,книжка, обложка,корова,лошадь,медведь. Прибе??ать, выучить, нарисовать, запеть. Ловкий, умный, симпатичный, юный. Обсудите что называют слова каждой группы:предметы, признаки предметов или их действия. На какие вопросы они отвечают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова: барабан, книжка, обложка, корова, лошадь, медведь обозначают предметы, отвечают на вопросы кто? что? Слова: п рибежать, выучить, нарисовать, запеть обозначают действия предметов, отвечают на вопрос что сделать? Слова: л овкий, умный, симпатичный, юный обозначают признаки предметов, отвечают на вопрос какой?
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