Помогите решить задание обведенное

Химия
Помогите решить задание обведенное
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Автор: Гость
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Гость:
А где,ты наверное фото не смог скинуть? попробуй еще раз, и я постараюсь тебе помочь
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