Помогите решить задание обведенное
Химия
Помогите решить задание обведенное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где,ты наверное фото не смог скинуть? попробуй еще раз, и я постараюсь тебе помочь
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