Что означает формула Q=cm (t2-t1) - с пояснением побыстрее желательно)

Физика
Что означает формула Q=cm (t2-t1) - с пояснением побыстрее желательно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплоёмкость. Бывают две теплоёмкости: при постоянном давлении и при постоянном объёме. Так вот это - теплоёмкость при постоянном давлении.
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