На сколько 5 меньше чем 8.на2 3 4.увеличь 4на 3. 9 8 7.
Математика
На сколько 5 меньше чем 8.на2 3 4.увеличь 4на 3. 9 8 7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 меньше 8 на 3, 4+3=7, 4+9=13, 4+8=12, 4+7=11
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