На сколько 5 меньше чем 8.на2 3 4.увеличь 4на 3. 9 8 7.

Математика
На сколько 5 меньше чем 8.на2 3 4.увеличь 4на 3. 9 8 7.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 меньше 8 на 3,      4+3=7,  4+9=13,  4+8=12,  4+7=11
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