Фразеологізми стрімголов, з усіх ніг, тільки п'яти заблищали є синонімами. На яком?? із поданих нижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням?
Українська мова
Фразеологізми стрімголов, з усіх ніг, тільки п'яти заблищали є синонімами. На яком?? із поданих нижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зображення ,на мою думку,варіант Б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
.Какую фразу ты произнесёшь, если тебе скажут, что она будет первой, которую услышит инопланетянин. Почему?
Математика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛЛОВ!!!, Для перевозки молока созд. спец. машина- молоковозы гиганты. В прошлом году город обслуж. 5 таких машин, а в эт...
Русский язык