Фразеологізми стрімголов, з усіх ніг, тільки п'яти заблищали є синонімами. На яком?? із поданих нижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням?

Українська мова
Фразеологізми стрімголов, з усіх ніг, тільки п'яти заблищали є синонімами. На яком?? із поданих нижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням?
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Гость:
Зображення ,на мою думку,варіант Б
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