Синтаксический разбор предложений. Ёж пробрался под густой куст и долго там копошился,хозяйничал.Немного погодя он вышел из-под куста и отправился куда-то по своим делам.Скоро ёж опять вернулся с добычей.Он был весь разукрашен...

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Синтаксический разбор предложений. Ёж пробрался под густой куст и долго там копошился,хозяйничал.Немного погодя он вышел из-под куста и отправился куда-то по своим делам.Скоро ёж опять вернулся с добычей.Он был весь разукрашен лесными игрушками.С минуту удивлённо глядел на меня из-под насупленных бровей ,потом направился к своему тайнику.Выйдя оттуда ,опять взглянул на меня маленькими глазками.На рассвете ёжик пришёл с тремя яблоками,наколотыми на иголки.Подошёл совсем близко ко мне и фыркнул,будто пригласил полакомиться яблочками.Всё повторилось и наследующий день.Ёжик словно подрядился снобжать меня едой-приносил то яблоки,то груши.

Автор: Гость