Заполните схему виды общения

Гость: Гость:

Чаще всего общение делят на 6 групп: 1)по содержанию: -материальное -кондиционное -мотивационное -когнитивное -деятельное 2)по цели: -биологическое -социальное -деловое -личностное -инструментальное 3) по форме: -прямое -косвенное -непосредственное -опосредствованное - массовое -межличностное 4)по продолжительности: -кратковременное -долговременное 5)по форме отношений: -социально-ориентированное -групповое предметно-ориентированное -личностно-ориентированное 6) по характеру участников: -межперсональное -ролевое