Найди значение выражений двумя способами. 27065м+39км 58м найди значение выражений ??вумя способами. 53кг800г+9760г 2км700м-1800м 18т5ц+3т6ц. 4м23см-1м80см 7 квадратных метров 35 квадратных дм+24 квадратных дм 8кубическ...
Математика
Найди значение выражений двумя способами. 27065м+39км 58м найди значение выражений ??вумя способами. 53кг800г+9760г 2км700м-1800м 18т5ц+3т6ц. 4м23см-1м80см 7 квадратных метров 35 квадратных дм+24 квадратных дм 8кубических м - 2 кубических метров 24 кубических дм помогите пожайлуста
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Гость:
Плиз поставьте сердце плиз надо
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