Напишите интересные предложения , не маленькие а интересные и сложные на любую те??у..

Гость: Гость:

Календарь, который висит в моей комнате, мне подарила подруга. На литературной беседе мы познакомились с многими ранее неизвестными нам авторами. Эта беседа стала решающей для всех абитуриентов этого института. Лучи вечернего солнца грели землю и полевые цветы