Напишите интересные предложения , не маленькие а интересные и сложные на любую те??у..

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Напишите интересные предложения , не маленькие а интересные и сложные на любую те??у..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Календарь, который висит в моей комнате, мне подарила подруга. На литературной беседе мы познакомились с многими ранее неизвестными нам авторами. Эта беседа стала решающей для всех абитуриентов этого института. Лучи вечернего солнца грели землю и полевые цветы

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