С трех серых овец настригли в год 18 кг шерсти со всех поравну сколько шерсти можно настричь с пяти черных овец если с каждой овцы получили на 1 кг меньше? подскажите условия задачи

Математика
С трех серых овец настригли в год 18 кг шерсти со всех поравну сколько шерсти можно настричь с пяти черных овец если с каждой овцы получили на 1 кг меньше? подскажите условия задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:3=6 (КГ) -с одной овцы в год.  2) 6-1=5 ( кг) - с одной чёрной овцы в год. 3) 5*5=25 (кг) Ответ: с пяти чёрных овец в год можно настричь 25 кг шерсти.
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