С трех серых овец настригли в год 18 кг шерсти со всех поравну сколько шерсти можно настричь с пяти черных овец если с каждой овцы получили на 1 кг меньше? подскажите условия задачи

Математика

С трех серых овец настригли в год 18 кг шерсти со всех поравну сколько шерсти можно настричь с пяти черных овец если с каждой овцы получили на 1 кг меньше? подскажите условия задачи

Автор: Гость