Цей птах персонажем украинского фольклору символом любови и нежности так лагидно называют чоловтка
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Цей птах персонажем украинского фольклору символом любови и нежности так лагидно называют чоловтка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напевно лелека але відповідь може бути не чіткою
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