Найдите мораль в басне ворона и лисица

Гость: Гость:

Мораль басни заключена в первых 3-х строчках: Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Смысл морали в том, чтоб дать урок нравственности: льстить плохо, вредоносно, но люди обожают лесть. Но лесть никогда не употребляют люди с незапятнанным сердечком.