Найдите наибольшее трёхзначное число, кратное одновременно 2,15 и 17.
Математика
Найдите наибольшее трёхзначное число, кратное одновременно 2,15 и 17.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найти надо НОК этих чисел.НОК(2,15,17)=2*15*17=510.ответ:510
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