Определите лишнее слово в ряду, свою точку зрения аргументируйте растение, отра??ль, росточек, подрасти, наращение, касательная, коса, заря.
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Определите лишнее слово в ряду, свою точку зрения аргументируйте растение, отра??ль, росточек, подрасти, наращение, касательная, коса, заря.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коса т.к. корень без чередования
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