Для чего нужна карта строения земной коры? Что такое рельеф? В чём причины его разнообразия?

География
Для чего нужна карта строения земной коры? Что такое рельеф? В чём причины его разнообразия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рельеф это совокупность форм земной поверхности различных по очертаниям размерам происхождению возрасту и истории развития
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