Подготовить сообщения на тему чтобы тронуть нас да слез ,сам зарыдай ,поэт

Литература
Подготовить сообщения на тему чтобы тронуть нас да слез ,сам зарыдай ,поэт
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если папы мамы небыло
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ядовитые железы паука находятся
Ответить
Физика
Решите задачу по физики пожалуйста
Ответить
Литература
Какие права я хочу иметь как ученик школы? написать 3-4 права, кроме "бесплатное пи??ание" и "школа без школьной формы"
Ответить
Русский язык
Восстановите словообразовательную цепочку: (несколько слов) Вязать.................привязанность Купить.................покупательница
Ответить
Математика
Памогите надо сократить дробь 70/112
Ответить