Памогите надо сократить дробь 70/112
Математика
Памогите надо сократить дробь 70/112
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Числитель и знаменатель делится на 14 =5/8
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