В каких предложениях неправильно определена основа предложения 1)дети с увлечени??м слушали рассказ старого охотника 2) Белеет парус одинокий в тумане моря голубом 3) Хмуро тянется день непогожий

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В каких предложениях неправильно определена основа предложения 1)дети с увлечени??м слушали рассказ старого охотника 2) Белеет парус одинокий в тумане моря голубом 3) Хмуро тянется день непогожий

Автор: Гость