Из скольки слоев состоит океанический тип земной коры

География
Из скольки слоев состоит океанический тип земной коры
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Гость:
Осадочные породы,представленные глубоководными океаническими осадками и базальтовые покровы,излившиеся под водой 
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