Из скольки слоев состоит океанический тип земной коры
География
Из скольки слоев состоит океанический тип земной коры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадочные породы,представленные глубоководными океаническими осадками и базальтовые покровы,излившиеся под водой
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