Say lt tsay these statements are true or false

Гость: Гость:

1) New Zeeland is one big island. False. (входит несколько островов) 2) New Zeeland is in the Mediterranean Sea. False. (Н. З. в Тихом океане) 3) Valletta is an island. False. (это город) 4) Wellington is by the sea. True. (это город на берегу моря) 5)the climate in Valletta changes in the winter. True (больше осадков, меньше температура) 6)lt often rains in Wellington. True. (почитал, там дождь ≈ каждый день)