Решите B6 с действиями пожалуйста
Алгебра
Решите B6 с действиями пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x - 64) * (4^x - 3 *2^(x+2) - 64) = 0; 1) x - 64 = 0; x = 64; 2) 4^x - 3 * 2^(x+2) - 64= 0; 2^2x - 3*2^x * 2^2 - 64 = 0; 2^2x - 12 * 2^x - 64 = 0; введем новую переменную 2^x = t > 0; t^2 - 12 t - 64 = 0; D = 144 + 256 = 400 = 20^2; t1 = (12+20) / 2 = 16; x^2 = 16; откуда x = 4 x = - 4. t2 = (12 - 20) / 2 = - 4 < 0 Нет решений. Сложим полученные три корня. 64 + 4 + (-4) = 64. Ответ; 64
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