2 и 3 задание. Пожалуйста
Русский язык
2 и 3 задание. Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одиноким-прилагательное,мужской род,единственное число. двенадцати -числительное,порядковое. своей-прилагательное,женский род,единственное число. что-нибудь - наречие.
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