14- + 9 =15 12- + 7=16 18- +3 =12 11-(13- )=7 15-(4+ )=6 7+(14- )=13

Математика
14- + 9 =15 12- + 7=16 18- +3 =12 11-(13- )=7 15-(4+ )=6 7+(14- )=13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-8+9=15 12-3+7=16 18-9+3=12 11-(13-9)=7 15-(4+5)=6 7+(14-8)=13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ребят помогите решить до 4 вариант 1
Ответить
Қазақ тiлi
Үйірлі,дара және күрделі баяндауыштарға мысал керек.
Ответить
Английский язык
Переведите на англ язык, употребляя притяжательный падеж суд 1. Это семья моего д??уга. Отец моего друга инженер. Мать моего друга учитель. 2. Он...
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста Какие действия человека оказывают пагубное влияние на среды обитания живых организмов???
Ответить
Математика
Помогите прошу.очень надо
Ответить