Переведите на англ язык, употребляя притяжательный падеж суд 1. Это семья моего д??уга. Отец моего друга инженер. Мать моего друга учитель. 2. Она взяла книги своего брата. 3. Дайте мне тетради ваших учеников. 4.Это книга наше...

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Переведите на англ язык, употребляя притяжательный падеж суд 1. Это семья моего д??уга. Отец моего друга инженер. Мать моего друга учитель. 2. Она взяла книги своего брата. 3. Дайте мне тетради ваших учеников. 4.Это книга нашего учителя? 5. Чья это сумка? — Это сумка Петра. 8. Чьи это словари? — Это словари студентов. 9. Возмите игрушки детей.

Автор: Гость